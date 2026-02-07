Установлен водитель большегруза, выехавший на встречную полосу в ночное время

Ранее в социальных сетях распространено видео, на котором зафиксирован опасный дорожный инцидент: в ночное время водитель большегрузного автомобиля выехал на полосу встречного движения, создав угрозу безопасности двигавшейся машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД Чуйской области.

По данному факту сотрудники ведомства начали разыскные мероприятия. Инцидент произошел на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт. Водитель большегрузного автомобиля установлен и привлечен к ответственности за нарушение правил обгона и маневрирования с выездом на полосу встречного движения.

На основании Кодекса о правонарушениях на нарушителя наложен штраф в размере 15 тысяч сомов. Также с водителем проведена разъяснительная профилактическая работа.