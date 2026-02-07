14:42
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Установлен водитель большегруза, выехавший на встречную полосу в ночное время

Ранее в социальных сетях распространено видео, на котором зафиксирован опасный дорожный инцидент: в ночное время водитель большегрузного автомобиля выехал на полосу встречного движения, создав угрозу безопасности двигавшейся машине. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД Чуйской области.

По данному факту сотрудники ведомства начали разыскные мероприятия. Инцидент произошел на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт. Водитель большегрузного автомобиля установлен и привлечен к ответственности за нарушение правил обгона и маневрирования с выездом на полосу встречного движения.

На основании Кодекса о правонарушениях на нарушителя наложен штраф в размере 15 тысяч сомов. Также с водителем проведена разъяснительная профилактическая работа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361013/
просмотров: 123
Версия для печати
Материалы по теме
Начальник ГУОБДД Женишбек Джоробеков снят с должности
Минтранс напоминает о запрете выезда на встречную полосу на перевалах
Выехал на встречку и угрожал арматурой. Водителя фуры нашли и оштрафовали
Выехал на встречку. В результате аварии в Бишкеке пострадали два человека
В Оше милиционер ехал по встречной полосе и поругался с очевидцем нарушения
Езда по встречке. В Бишкеке инспектор УПСМ отпустил нарушителя ПДД
В Бишкеке водитель маршрутки ездит по встречной полосе
Водитель BMW выехал на встречку. В Сокулукском районе в ДТП пострадали 5 человек
По дороге в аэропорт «Манас» водитель Lexus ехал по встречной полосе
В Бишкеке водитель ехал по встречной полосе и снимал свое нарушение на видео
Популярные новости
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
ГКНБ разоблачил коррупционную схему с&nbsp;экскаватором на&nbsp;Иссык-Куле ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
14:34
Установлен водитель большегруза, выехавший на встречную полосу в ночное время Установлен водитель большегруза, выехавший на встречную...
14:19
В Японии отменили фестиваль цветения сакуры из-за плохого поведения туристов
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 7 февраля. Что подорожало больше всего
13:43
Продление Профсоюзной через кладбище. Жителей Новопавловки смутили действия МТУ
13:24
На Бали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову посадили в тюрьму после драки