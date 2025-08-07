12:11
Ситуация вокруг Украины

Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе — СМИ

Дональд Трамп намерен лично встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, сообщили источники газете The New York Times.

из архива
Фото из архива

Уточняется, что вскоре после этого он планирует провести трехстороннюю встречу: с лидером России и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным газеты, Дональд Трамп раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами 6 августа, после визита его спецпредставителя Стива Уиткоффа в Москву. Участниками беседы были в том числе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Отмечается, что встречи с Путиным и Зеленским будут проходить без участия представителей европейских стран. Пока не известно, согласились ли Путин и Зеленский с планом американского лидера.

По данным Fox News, Владимир Путин сказал Стиву Уиткоффу, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент. Канал сообщает, что после того, как Уиткофф передал это сообщение Трампу, президент США заявил, что готов к встрече уже на следующей неделе, если это поможет положить конец конфликту.

Напомним, глава Соединенных Штатов ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто. 30 июля он сократил срок ультиматума до десяти дней и ждет окончания войны 8 августа, то есть завтра.
