Рабочий визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву прокомментировал Дональд Трамп. По его словам, «был очень хороший разговор с Путиным».

Американский лидер также заявил, что в ближайшее время может состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения завершения войны в Украине.

«Есть хорошие шансы, что встреча состоится в ближайшее время», — сказал он журналистам, комментируя сообщения, которые появились в СМИ после переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве.

Дональд Трамп снова повторил, что Россия и США в среду провели «хорошие переговоры», но в то же время не исключил дальнейших вторичных санкций против торговых партнеров Кремля.

Глава Белого дома отметил, что хочет в течение ближайших недель понять, как скоро можно завершить российско-украинский конфликт. По его словам, он «чувствует обязательство», поэтому должен остановить кризис.

Вторичные санкции против партнеров РФ будут введены, сообщил Дональд Трамп.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что предстоит проделать значительную работу, чтобы преодолеть «многочисленные препятствия» на пути возможной встречи двух президентов.

«Сегодня был хороший день, но впереди нас ждет много работы. Еще предстоит преодолеть много препятствий, и мы надеемся сделать это в ближайшие дни, часы, а может быть, и недели», — сказал он телеканалу Fox Business.

В Белом доме американским СМИ ранее подтвердили, что подготовка к встрече ведется. По их данным, Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным, а затем провести трехстороннюю встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского.

«Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась», — цитирует CNN заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Напомним, глава США ранее призвал Москву урегулировать конфликт в Украине в течение 50 дней и пригрозил ввести «очень жесткие тарифы», если соглашение за этот период так и не будет достигнуто. 30 июля он сократил срок ультиматума до десяти дней и ждет окончания войны 8 августа, то есть завтра.