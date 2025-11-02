Президент проверил работы по благоустройству в Каракольском природном парке

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил Каракольский государственный природный парк и ознакомился с ходом работ по благоустройству территории и развитию инфраструктуры. Об этом в своих соцсетях сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его данным, на въезде в природный парк установлен новый экопост. Цель — обеспечение экологической безопасности, предотвращение загрязнения окружающей среды и незаконного использования природных ресурсов.

Стоимость въезда в парковую зону будет составлять 200 сомов для легковых автомобилей и до 800 сомов для большегрузных.

Напомним, ранее парк передан в ведение администрации президента на основании Указа № 334 от 28 декабря 2024 года.

Общая площадь парка составляет 38 тысяч 256 гектаров, из них 24 тысячи 187 гектаров это заповедная зона.

В 2024 году общий доход Караколского природного парка составил 7,87 миллиона ​​сомов, а за 9 месяцев 2025 года — 18,5 миллиона сомов.

Основную часть доходов составляют доходы от туристической деятельности, аренды земель и пастбищ, а также лесного хозяйства.