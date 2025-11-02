13:38
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.09
Власть

Президент проверил работы по благоустройству в Каракольском природном парке

Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область посетил Каракольский государственный природный парк и ознакомился с ходом работ по благоустройству территории и развитию инфраструктуры. Об этом в своих соцсетях сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

По его данным, на въезде в природный парк установлен новый экопост. Цель — обеспечение экологической безопасности, предотвращение загрязнения окружающей среды и незаконного использования природных ресурсов.

Стоимость въезда в парковую зону будет составлять 200 сомов для легковых автомобилей и до 800 сомов для большегрузных.

Напомним, ранее парк передан в ведение администрации президента на основании Указа № 334 от 28 декабря 2024 года.

Общая площадь парка составляет 38 тысяч 256 гектаров, из них 24 тысячи 187 гектаров это заповедная зона.

В 2024 году общий доход Караколского природного парка составил 7,87 миллиона ​​сомов, а за 9 месяцев 2025 года — 18,5 миллиона сомов.

Основную часть доходов составляют доходы от туристической деятельности, аренды земель и пастбищ, а также лесного хозяйства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349421/
просмотров: 332
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поздравил Узбекистан с историческим форумом ЮНЕСКО
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
Садыр Жапаров и основатель Binance Чанпэн Чжао побывали в парке «Ала-Арча»
Садыр Жапаров призвал 23 октября уделить 23 минуты в честь снежного барса
Президент КР выразил соболезнования родным погибших в пожаре в Оше и на заводе
Салкын-Торский природный парк передан в ведение управделами президента
До 60 особей увеличилось число маралов в Беш-Ташском природном парке
В природном парке «Чон-Кемин» вырубят деревья — мешают линии электропередачи
Уточнен порядок передачи в аренду участков в особо охраняемых природных зонах
Природный парк «Чон-Алай» появится на юге Кыргызстана
Популярные новости
ГКНБ получит право проводить экспертизы и&nbsp;расследования на&nbsp;договорной основе ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
Глава ГКНБ рассказал о&nbsp;министре, которому угрожал Камчи Кольбаев Глава ГКНБ рассказал о министре, которому угрожал Камчи Кольбаев
Президент Садыр Жапаров и&nbsp;глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ посетили обновленное здание ГУВД Бишкека
Камчыбек Ташиев принял присягу у&nbsp;молодых бойцов ГКНБ Камчыбек Ташиев принял присягу у молодых бойцов ГКНБ
Бизнес
Президент КР&nbsp;признал &laquo;Элдик Банк&raquo; продолжателем культуры сбережений Кыргызстана Президент КР признал «Элдик Банк» продолжателем культуры сбережений Кыргызстана
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представило инновации на&nbsp;E-Com EXPO 2025 ЗАО «МПЦ» представило инновации на E-Com EXPO 2025
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
2 ноября, воскресенье
13:30
Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильской фирме через даркнет Ограбление Лувра. Драгоценности хотели продать израильс...
13:24
Создание «Берекет Банка» и участие в нем сына прокомментировал Садыр Жапаров
13:00
Без розовых очков: Арина из КР рассказала о реалиях учебы по обмену в Корее
12:34
Президент проверил работы по благоустройству в Каракольском природном парке
12:33
ЕС отказался от введения тотального контроля личной переписки в мессенджерах