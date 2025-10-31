12:38
Лучшие студенты вузов Кыргызстана получили президентские стипендии

Президент Садыр Жапаров вручил президентские стипендии лучшим студентам вузов Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

Стипендии в размере 60 тысяч сомов получили 92 студента высших учебных заведений страны.

Отмечается, что в своей речи в ходе церемонии глава государства подчеркнул, что будущее республики зависит от образованных, мыслящих по-новому и при этом уважающих национальные традиции молодых людей.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров: Будущее Кыргызстана — за образованными и честными молодыми людьми

«КР нужны молодые люди с глубокими знаниями, научной подготовкой, уважением к национальным ценностям и способностью мыслить глобально», — заметил он.

По словам Садыра Жапарова, президентская стипендия — это не просто материальное поощрение, а признание таланта, усердия и вклада студентов в развитие науки, образования и общества.

Он призвал молодежь стать «движущей силой нового Кыргызстана», который строится на справедливости, труде и развитии. 

Президент также поблагодарил преподавателей за их труд и воспитание нового поколения специалистов, подчеркнув, что успех каждого студента — это результат совместных усилий учителей и родителей.
