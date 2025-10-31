Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране

Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана начало переговоры с владельцами нескольких мессенджеров, включая Telegram, с целью создания условий для возобновления их работы на территории страны. Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что в том случае, если некоторые условия Тегерана будут выполнены, власти отменят блокировку мессенджеров.

Всего необходимых условий шесть. Они содержатся в переданной резолюции Верховного совета по виртуальному пространству, принятой зимой 2025 года.

Всю ответственность за переговорный процесс власти Ирана возложили на Министерство информационно-коммуникационных технологий.