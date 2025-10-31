12:38
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Власть

Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране

Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана начало переговоры с владельцами нескольких мессенджеров, включая Telegram, с целью создания условий для возобновления их работы на территории страны. Об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что в том случае, если некоторые условия Тегерана будут выполнены, власти отменят блокировку мессенджеров.

Всего необходимых условий шесть. Они содержатся в переданной резолюции Верховного совета по виртуальному пространству, принятой зимой 2025 года.

Всю ответственность за переговорный процесс власти Ирана возложили на Министерство информационно-коммуникационных технологий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/349183/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Тегеран снова прекратил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы
Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США
После ударов Израиля Иран активно строит секретный военный объект в Исфахане
У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26
Совет безопасности ООН принял решение восстановить санкции против Ирана
Иран и МАГАТЭ согласовали возобновление инспекций в стране
Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
Во Франции всех госслужащих перевели на национальный мессенджер Tchap
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума
Популярные новости
Садыр Жапаров принял участие в&nbsp;церемонии открытия &laquo;Асман Резиденс-4&raquo; Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
В&nbsp;резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова&nbsp;&mdash; племянника президента В резиденции состоялась свадьба Данадила Жапарова — племянника президента
В&nbsp;Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в&nbsp;стране В Бишкеке открыли новое здание Нацбанка: теперь золото будут хранить в стране
Садыр Жапаров примет участие в&nbsp;саммите &laquo;C5+1&raquo; в&nbsp;Вашингтоне по&nbsp;приглашению Трампа Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Бизнес
Смотрите все, что хотите,&nbsp;&mdash; с&nbsp;тарифной опцией &laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
31 октября, пятница
12:35
Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кино...
12:18
Иран начал переговоры с Telegram для возобновления работы мессенджера в стране
12:09
Более 4 тысяч служащих сократили в ходе административно-территориальной реформы
12:00
Кабмин выделил средства на цифровую карту дорог и систему E-Permit с Китаем
11:52
Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»