Президент США не удержался. Он станцевал во время встречи в Малайзии

Американский президент Дональд Трамп прибыл в столицу Малайзии Куала-Лумпур для участия в саммите АСЕАН.

По данным зарубежных СМИ, церемония встречи прошла с размахом — красная ковровая дорожка, флаги США и Малайзии, а также традиционное танцевальное представление. В конце выступления артистов глава Белого дома неожиданно присоединился к танцорам. Он начал двигаться в ритм музыки, размахивая руками и повторяя движения исполнителей.

Эпизод вызвал оживленную реакцию публики и быстро разошелся по соцсетям.