Камчыбек Ташиев: В Ак-Талинском районе планируют построить ипотечное жилье

В ходе рабочей поездки в Нарынскую область председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии передачи специальной и сельскохозяйственной техники Ак-Талинскому району. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, техника закуплена за счет средств стабилизационного фонда президента, из которого на нужды района выделено 110 миллионов сомов.

На церемонии начальник управления делами главы государства Каныбек Туманбаев представил новые машины и сообщил, что всего запланировано приобретение 13 единиц техники, из которых шесть уже доставлены и переданы главам местных органов власти.

Глава ГКНБ отметил, что удовлетворение социальных потребностей регионов — один из главных приоритетов руководства страны. «Создание условий для жизни и работы на местах — важная задача государства. Финансирование выделяется, и реальные результаты уже видны», — подчеркнул он.

Камчыбек Ташиев также сообщил, что в Ак-Талинском районе планируется строительство нового роддома, спортивного комплекса с футбольным полем и ипотечных домов для местных жителей.