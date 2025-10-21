Выборы в ЖК. Банки будут отчитываться ЦИК о расходах кандидатов каждые 7 дней

Садыр Жапаров подписал изменения в Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом сообщает пресс-служба президента.

Документ принят парламентом 25 сентября 2025 года и вступает в силу со дня официального опубликования.

Поправки касаются финансовой отчетности кандидатов и партий в ходе избирательных кампаний.

Теперь банки и другие финансовые учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК данные о поступлениях и расходах средств на специальных избирательных счетах.

Кроме того, по требованию Центризбиркома такая информация должна быть предоставлена в течение 24 часов.