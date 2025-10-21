10:34
Президент Кыргызстана перенес дату курултая

IV Народный курултай состоится 25 декабря, а не 22-го, как планировалось ранее.

Такие изменения президент Садыр Жапаров внес в свой указ, принятый в сентябре этого года. С чем связан перенос, не уточняется.

Напомним, первый курултай состоялся 25 ноября 2022 года в Бишкеке. Второй — 15 декабря 2023-го, третий — 20 декабря 2024 года. 

Народный курултай — консультативно-совещательный орган, созданный на основании Конституции КР 2021 года. Его основная задача — выражать волю народа, вырабатывать рекомендации по стратегическим вопросам развития страны и обеспечивать обратную связь между обществом и органами власти.
