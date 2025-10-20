Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман

China Construction Company планирует сотрудничать в реализации проекта «Asman City» — нового города в Иссык-Кульской области. Об этом сообщило Национальное агентство по инвестициям.

В Пекине состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Нацагентством по инвестициям, Государственной дирекцией по строительству экологически чистого города Асмана и китайской компанией China Construction Company.

Отмечается, что документ направлен на развитие взаимодействия в области инвестиционных, инфраструктурных и строительных проектов, а также на привлечение современных технологий и зарубежных инвестиций для реализации проекта. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможные направления инвестирования в проект.

Читайте по теме Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего

В 2023 году президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство этого экологически чистого города, рассчитанного на 500-700 тысяч жителей. Однако реализация проекта приостановлена после того, как международные партнеры предложили внести изменения, направленные на создание «зеленого города», что потребовало дополнительное время на переработку концепции. В результате кабмин расторг соглашение с инвесторами.