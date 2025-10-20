17:25
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Власть

Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман

China Construction Company планирует сотрудничать в реализации проекта «Asman City» — нового города в Иссык-Кульской области. Об этом сообщило Национальное агентство по инвестициям.

В Пекине состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Нацагентством по инвестициям, Государственной дирекцией по строительству экологически чистого города Асмана и китайской компанией China Construction Company.

Отмечается, что документ направлен на развитие взаимодействия в области инвестиционных, инфраструктурных и строительных проектов, а также на привлечение современных технологий и зарубежных инвестиций для реализации проекта. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможные направления инвестирования в проект.

Читайте по теме
Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего

В 2023 году президент Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство этого экологически чистого города, рассчитанного на 500-700 тысяч жителей. Однако реализация проекта приостановлена после того, как международные партнеры предложили внести изменения, направленные на создание «зеленого города», что потребовало дополнительное время на переработку концепции. В результате кабмин расторг соглашение с инвесторами.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/347811/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Не соответствует требованиям. Картофель из Китая не пропустили в Кыргызстан
В Китае сразу девять генералов сняли с постов в связи с обвинениями в коррупции
Китай построил ферму солнечных панелей размером с половину Москвы
Офтальмологи из Китая проведут бесплатные операции в городе Ош
Дональд Трамп возобновил торговую войну с Китаем: что ответили в Пекине
Торговый павильон Кыргызстана открыли в китайском Чунцине
Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
Перспективы Кыргызстана в борьбе с бедностью и уроки Китая
В Китае стартовала кампания по борьбе с отрицательными эмоциями в интернете
В Китае создали аппарат для производства кирпичей из грунта Луны
Популярные новости
Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом Ташиев подарил жителю Чуйской области четырехкомнатный дом
В&nbsp;черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44&nbsp;строительные компании В черный список Минстроя Кыргызстана внесены 44 строительные компании
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;13-17 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в&nbsp;неуплате 14&nbsp;миллионов сомов за&nbsp;аренду Мэр Оша обвинил двух экс-депутатов в неуплате 14 миллионов сомов за аренду
Бизнес
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
20 октября, понедельник
16:58
Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались работы по благоустройству Мэр Оша исполнил просьбу школьницы: во дворах начались...
16:57
Власти обсуждают с китайской компанией возможность инвестирования в город Асман
16:37
ГКНБ вернул государству незаконно приватизированные объекты в Каинды
16:29
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
16:23
Россия ужесточает контроль импорта: что изменится для кыргызстанских поставщиков