Общество

В Кыргызстане запускают дистанционные нотариальные услуги

С 1 октября 2025 года в Кыргызстане заработает новая услуга — дистанционное совершение отдельных нотариальных действий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции КР.

Дистанционно будут доступны наиболее востребованные действия:

  •  удостоверение согласия родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего гражданина за пределы Кыргызстана;
  •  удостоверение согласия на регистрацию по месту жительства;
  •  удостоверение согласия на получение паспорта;
  •  удостоверение согласия на приобретение или выход из гражданства Кыргызской Республики;
  •  удостоверение доверенности на получение справок и документов в Государственном агентстве по регистрации транспортных средств и водительского состава (без права отчуждения);
  •  удостоверение доверенности на таможенное оформление грузов в Государственной таможенной службе (без права отчуждения).

Нововведение будет действовать как внутри страны, так и для кыргызстанцев за ее пределами, открывая возможность получать юридически значимые документы из любой точки мира.

Запуск дистанционных нотариальных действий является частью системной реформы нотариата. Министерство юстиции делает акцент на цифровизацию и упрощение процедур, чтобы они были максимально удобными и прозрачными для граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344791/
