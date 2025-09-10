13:54
Власть

Парламент одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас

Парламент одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас. Решение принято сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях.

Документ представил директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев.

Нардеп Миргул Темирбаева отметила, что после переименования Джалал-Абада в Манас необходимо установить памятник Манасу. «Сейчас все памятники символизируют Манаса как воина на коне. У молодежи может создаться неверный образ. Нужно создать новый образ Манаса как справедливого правителя на троне, а не на коне», — добавила она.

На вопрос депутата Дастана Бекешева о том, будут ли теперь джалалабадцев называть манасцами, Кудайберген Базарбаев ответил отрицательно. За населением останется прежнее название, добавил он.

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо поздравил жителей города Джалал-Абад с переименованием города в Манас. Он подчеркнул, что переименование несет ответственность для жителей:

«Вместе с этим, джалал-абадцы должны чувствовать ответственность. .Не должно быть в будущем новостей в Интернете о манасских проститутках, манасских коррупционерах, манасских насильниках. Горожане должны быть образцовыми и повышать авторитет Манаса еще больше».

Отмечается, что проект закона разработан с целью укрепления национальной идеологии и присвоения городу имени великого Манаса — исторической личности и народного героя, защитника кыргызского народа. Инициатива исходила от горожан и поддержана городским кенешем, а также полномочным представителем президента в Джалал-Абадской области.

Напомним, что, согласно законопроекту, расходы на переименование ориентировочно составят 15 миллионов сомов.

Численность населения Джалал-Абада превышает 186 тысяч 400 человек, а Генеральный план с внесенными изменениями утвержден в 2023 году.

Все расходы будут покрыты за счет средств местного бюджета. Принятие закона не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета.

По словам авторов инициативы, переименование не повлечет негативных социальных, экономических, правовых, экологических или коррупционных последствий.

Ранее комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада. За проголосовали 81нардеп, против — 0. Всего было зарегистрировано 86 депутатов.
