22:59
Россия передала США архивные документы об убийстве Джона Кеннеди

Член Сената от Республиканской партии Анна Паулина Луна получила от посла РФ в США Александра Даричева копию архивных документов, связанных с убийством американского президента Джона Кеннеди. Об этом сообщили сама Луна и российское посольство в Соединенных Штатах, пишет Meduza.

«Это документы на 350 страниц. Важно отметить, что Конгресс пытался получить эти файлы в 1990-х годах, но [тогда Россия отказала]. Впервые в истории мы получили к ним доступ», — подчеркнула Анна Паулина Луна.

Посольство РФ в США заявило, что многие из документов, о которых идет речь, впервые раскрыты Анастасом Микояном — членом советского руководства, который представлял СССР на похоронах Джона Кеннеди.

Член Сената от Республиканской партии пообещала опубликовать полученные сведения в ближайшее время. В России они также будут опубликованы в ноябре, сообщило диппредставительство.

Передачу документов приветствовал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвует в переговорах РФ и США. Неделю назад Анна Паулина Луна анонсировала личную встречу с ним.

«Нашим странам не нужно быть врагами. Союзники в торговле выгодны всем», — отметила она.

35-й президент Соединенных Штатов Джон Кеннеди убит в Далласе в 1963 году. Расследование пришло к выводу, что в него стрелял Ли Харви Освальд, который до этого некоторое время жил в СССР. После переизбрания на второй срок американский лидер Дональд Трамп поручил рассекретить документы об убийстве Кеннеди.
Россия передала США архивные документы об убийстве Джона Кеннеди
