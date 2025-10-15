15:12
Власть

В Кеминском районе приостановлено незаконное строительство зоны отдыха

В селе Чолок Кеминского района приостановлено строительство зоны отдыха, возводимой без разрешительных документов. Об этом сообщили в Чуйском региональном управлении Госархстройконтроля при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

По данным ведомства, застройщик начал работы на землях сельхозназначения, не имея проектной документации, разрешения на строительство и необходимых согласований.

По итогам проверки составлены акт и протокол, а также назначен административный штраф в размере 200 тысяч сомов. Строительные работы на объекте приостановлены.

Минстроя
Фото Минстроя.

