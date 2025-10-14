10:51
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Путин и Уиткофф говорили на встрече пять часов вместо 15-20 минут — Трамп

Дональд Трамп рассказал депутатам Кнессета (израильский парламент), что президент России Владимир Путин и его спецпосланник Стив Уиткофф проговорили на встрече в Москве пять часов вместо 15-20 минут.

Reuters
Фото Reuters. Дональд Трамп в Кнессете (парламент Израиля)

По словам американского лидера, у его спецпосланника не было представления о РФ, и он не так много знал о политике, но у него было нужное качество, поэтому был отправлен на встречу в Москве.

«Я позвонил и сказал: «Стив уже закончил встречу?» На тот момент прошло полчаса. Мне сказали, что нет, он еще там. Он был в Москве... Я перезвонил через час, сказал, чтобы передали трубку Стиву. Но мне сказали, что он все еще с Путиным. И я сказал: «Это долгая встреча, один час». И только через пять часов он вышел. И я спросил: «Что, черт возьми, вы обсуждали целых пять часов?» — вспоминал Дональд Трамп во время выступления в парламенте Израиля.

По словам главы Белого дома, Стив Уиткофф ему ответил, что они обсудили «много интересных вещей».

Напомним, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф впервые прилетел в Россию в середине апреля и провел встречу с президентом Владимиром Путиным.

