В Перу принял присягу новый президент

Лидер парламента Перу Хосе Хери принес присягу в качестве нового президента. Он сменил на этом посту Дину Болуарте, которая отстранена от должности после обвинений в личном обогащении и подавлении протестов, пишет ВВС News.

Противники Болуарте обвинили ее в «постоянной моральной неспособности выполнять свою работу».

В своей первой речи на посту главы государства Хосе Хери пообещал победить преступность в стране и гарантировал проведение справедливых выборов в следующем году.

С 2016-го в Перу сменился уже седьмой президент, и пока ни один из них не проработал до окончания своего срока.
