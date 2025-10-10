Кыргызстан признает изменение климата как факт, объективность и огромную катастрофическую угрозу для всего человечества. Об этом сегодня на национальном климатическом диалоге в Бишкеке заявил зампредседателя кабмина Эдиль Байсалов.

По его словам, наше государство готово внести свой вклад вместе с другими ответственными членами международного сообщества в сокращение выбросов углекислого газа, в трансформацию уклада всей нашей жизни, чтобы отказаться от каких-то старых привычек.

«Это огромный труд, работа и огромные расходы. Мы осуждаем некоторые государства, которые отказываются признавать изменения климата в качестве проблемы для человечества. Мы считаем, что это абсолютно безответственно. Особенно, когда это делают те страны, которые вносят самый большой урон нашему общему климату. Природа не имеет границ, если где-то коптят. Особенно те страны, которые коптят 300 — 400 лет, и вносят непоправимый ущерб, они должны больше всех стараться сокращать выбросы. А Кыргызстан уже является одной из пяти стран, которая больше других сократила выбросы с 1990 года», — сказал Эдиль Байсалов.

Он подчеркнул, что изменение климата — реальная угроза.

«В связи с этим призываем все международное сообщество к мобилизации усилий. Мы обращаемся к каждому гражданину, домохозяйству — все должны учиться жить заново. Это не просто, когда тают ледники и меняется пейзаж. Это изменение жизни миллионов людей, когда в результате наводнений разрушаются мосты и дороги. Это не абстрактные цифры, а судьбы конкретных семей и общества», — добавил Эдиль Байсалов.