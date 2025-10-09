18:06
Власть

Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Душанбе по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства КР.

Борт президента приземлился в международном аэропорту столицы Таджикистана. Здесь его встретили премьер-министр Кохир Расулзода и другие официальные лица. 

В рамках визита Садыр Жапаров примет участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия», а также в заседании Совета глав государств СНГ.

Ожидается подписание ряда документов, направленных на углубление взаимодействия как в пространстве СНГ, так и в формате «Центральная Азия – Россия».
