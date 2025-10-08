12:12
Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови

Фото из интернета.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар», посвященном пятилетию октябрьских событий 2020 года, рассказал о переговорах с экс-главой государства Сооронбаем Жээнбековым.

По словам главы государства, после его освобождения из тюрьмы 6 октября 2020-го в Бишкеке была напряженная обстановка. Группы молодых людей намеревались силой вывести Сооронбая Жээнбекова и других чиновников на площадь для наказания.

«У них на руках были списки из 300 фамилий — действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Я остановил их и сказал: этого делать нельзя. Я настаивал: никаких расправ, никакого кровопролития. Все должно решаться только по закону. Если прольется кровь, я откажусь от лидерства», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он отметил, что именно тогда в обиход вошли такие понятия, как «кустуризация» и «люстрация», когда общество требовало возвращать украденные средства и привлекать к ответственности коррупционеров.

«С Сооронбаем Жээнбековым мы встретились 8 или 9 октября в резиденции. Переговоры были очень тяжелыми и длились несколько дней. В итоге он согласился уйти в отставку», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что главным в тот момент было сохранить стабильность и не допустить эскалации конфликта, которая могла бы поставить под угрозу будущее Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346414/
просмотров: 1022
