Премьер Франции подал в отставку спустя менее месяца после назначения

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, сообщил в понедельник телеканал BFMT со ссылкой на источники в правительстве. Президент страны Эмманюэль Макрон отставку принял.

Премьер-министр Франции Франции Себастьен Лекорню подал в отставку

Отметим, что Себастьен Лекорню был назначен на должность менее месяца назад — 9 сентября.

Он подвергся критике со стороны оппонентов и правых после того, как накануне вечером представил часть нового кабмина. Во вторник он должен был выступить с заявлением о своей общей политике в Национальной ассамблее, но оппозиционные партии выступили за вынесение ему вотума недоверия.
