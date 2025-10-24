Кыргызские врачи пройдут обучение во Франции по программе экстренной медицины

Между Национальным госпиталем и посольством Франции в Кыргызстане подписано соглашение о сотрудничестве на 2025-2026 годы. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, соглашение реализуется в рамках проекта «Франко-кыргызское сотрудничество в области неотложной медицины», направленного на повышение компетенций кыргызских специалистов в сфере оказания экстренной медицинской помощи.

Фото с сайта МЗ КР

Проект финансируется фондом «Команда Франции» (France Expertise Fund — FEF) при поддержке Министерства Европы и иностранных дел Франции. На его реализацию выделено около 20 тысяч евро, которые направят на организацию учебной поездки и стажировок кыргызских врачей во французских клиниках. Планируется, что стажировку пройдут шесть кыргызских специалистов по экстренной медицине.

Программа предусматривает знакомство с системой организации неотложной медицины во Франции; изучение современных стандартов реагирования на чрезвычайные ситуации; обмен опытом по вопросам телемедицины, логистики и медицинского менеджмента.

Главный врач Национального госпиталя Бакыт Тологонов отметил, что этот проект имеет большое значение для совершенствования системы экстренной помощи в КР.

«Мы обращались в посольство Франции с просьбой поддержать наши инициативы по созданию централизованной службы экстренной помощи, и эта работа получила поддержку. Новый опыт поможет нам довести работу до международных стандартов», — сказал он.