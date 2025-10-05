16:36
Нобелевский комитет опасается реакции Дональда Трампа на отказ в премии мира

Норвежский Нобелевский комитет обеспокоен возможной реакцией президента США в случае отказа присудить ему премию мира. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, агрессивная кампания Дональда Трампа усилилась в преддверии объявления победителя премии 10 октября. Один из собеседников даже пошутил, что мечтает уйти на больничный в день объявления победителя.

По словам секретаря Нобелевского комитета Кристиана Берга Харпвикена, прямого давления не было, однако вокруг идут сразу несколько кампаний в пользу Трампа, публичных и закрытых. О выдвижении Трампа высказывались его спецпосланник Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и даже директор фармацевтической компании Pfizer Inc. Альберт Бурла.

Отмечается, что решения комитета из пяти человек, назначенного парламентом Норвегии, засекречены на 50 лет, поэтому, если Дональда Трамп не победит 10 октября, историкам придется ждать полвека, чтобы узнать, попал ли он вообще в шорт-лист 2025 года.
