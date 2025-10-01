18:25
Власть
Сюжет: Выборы — 2025

ЦИК утвердила схемы 30 избирательных округов для досрочных выборов в ЖК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила схемы и границы 30 избирательных округов для досрочных парламентских выборов.

Баткенская область

Округ № 1 (136 тысяч 220 избирателей, центр — Раззаков)
Сулюкта, Раззаков, Сумбулинский, Ак-Суйский, Лейлекский, Кулундуский, Жаны-Жерский, Кен-Талинский, Тогуз-Булакский айыльные аймаки Лейлекского района; Баткен, Ак-Татырский, Ак-Сайский, Самаркандекский айыльные аймаки Баткенского района.

Округ № 2 (144 тысячи 380 избирателей, центр — Кадамджай)
Кара-Бакский, Суу-Башинский, Торт-Гулский, Алтын-Бешикский айыльные аймаки Баткенского района; Айдаркен и Кадамджай, Актурпакский, Молдо-Ниязский, Бирликский, Майданский, Орозбековский, Исхак-Полотханский айыльные аймаки Кадамджайского района.

Округ № 3 (136 тысяч 40 избирателей, центр — Кызыл-Кия)
А.Масалиевский, Учкоргонский айыльные аймаки Кадамджайского района; Кызыл-Кия; Т.Кулатовский, Тоолосский, Кок-Жарский айыльные аймаки Ноокатского района; Тоо-Моюнский айыльный аймак Араванского района.

Ошская область и Ош

Округ № 4 (128 тысяч 275 избирателей, центр — Ноокат)
Ноокат; Бельский, Жаны-Ноокатский, Гулистанский, Т.Зулпуевский, Кара-Ташский, Кенешский, Кок-Бельский, Кыргыз-Атинский, А.Мирмахмудовский, Н.Исановский айыльные аймаки Ноокатского района; села Кичик-Алай и Чогом Керме-Тооского айыльного аймака Араванского района.

Округ № 5 (164 тысячи 557 избирателей, центр — село Араван)
Село Гулбаар Керме-Тооского айыльного аймака; Достукский, Добо-Коргонский, С.Юсуповский, Чек-Абадский айыльные аймаки Араванского района; Ош-МТУ-2, МТУ-3, село Кызыл-Кыштак в Оше.

Округ № 6 (161 тысяча 323 избирателя, центр — Ош)
Ош-МТУ-1, 4, 5, 6; УИК № 5563 и 5564 села Папан; Ош-МТУ-Жапалак, село Толойкон; Папанский айыльный аймак Кара-Суйского района.

Округ № 7 (141 тысяча 18 избирателей, центр — Кара-Суу)
Села Жаны-Маала, Жийделик, Чолпон Нариманского айыльного аймака в Оше; Кара-Суу; Сарайский айыльный аймак в Кара-Суу; Ала-Тооский, Манасский, Жоошский, Отуз-Адырский айыльные аймаки Кара-Суйского района.

Округ № 8 (142 тысячи 405 избирателей, центр — Гульчо)
Мадыйский, Даткинский, Баш-Булакский айыльные аймаки Кара-Суйского района; Гулчинский, Жаны-Алайский, Тилектешский, Уч-Добо-Алайский, Курманджан Даткинский, Жибек-Жолский, Памир-Алайский айыльные аймаки Алайского района; Жекендинский, Кашка-Суйский, Чон-Алайский айыльные аймаки Чон-Алайского района.

Округ № 9 (122 тысячи 779 избирателей, центр — Узген)
Савайский, Ынтымакский айыльные аймаки Кара-Суйского района; Кызыл-Октябрьский, Куршабский, Жалпак-Ташский, Кароолский, Дон-Булакский айыльные аймаки; Узген.

Округ № 10 (136 тысяч 218 избирателей, центр — село Кара-Кульджа)
Баш-Добонский, Торт-Кольский, Ийри-Суйский, Жазинский, Мырза-Акенский, Кара-Шороский, Салам-Аликский айыльные аймаки Узгенского района; Алайкуский, Кара-Гузский, Кара-Кочкорский, Кара-Кульджинский, Ой-Талский, Сары-Булакский, Ылай-Талинский айыльные аймаки Кара-Кульджинского района.

Джалал-Абадская область

Округ № 11 (155 тысяч 23 избирателя, центр — Манас)
Манас, Кок-Жангак, Барпинский и Багышский айыльные аймаки Сузакского района.

Округ № 12 (154 тысячи 398 избирателей, центр — село Сузак)
Кыз-Кольский, Кок-Артский, С.Атабековский, Кызыл-Туский, Сузакский, Кара-Дарьинский айыльные аймаки Сузакского района; часть Базар-Коргона.

Округ № 13 (159 тысяч 906 избирателей, центр — село Масы)
Часть Базар-Коргона; Кенешский, Арстанбап-Атинский, Сайдыкумский айыльные аймаки; Д.Садырбаевский, Э.Алиевский, Момбековский айыльные аймаки; Кочкор-Ата; Майлуу-Суу.

Округ № 14 (149 тысяч 154 избирателя, центр — Токтогул)
Шамалды-Сай; Таш-Кумыр; Ак-Суйский, Уч-Коргонский айыльные аймаки Аксыйского района; Кара-Куль; Уч-Терекский, Кетмен-Добонский и другие аймаки Токтогульского района.

Округ № 15 (160 тысяч 218 избирателей, центр — Кербен)
Кош-Добонский, Ак-Жолский, Сары-Челекский, Кара-Камышский айыльные аймаки, Кербен; Айры-Тамский, Т.Балтагуловский, Ынтымакский, Ала-Букинский айыльные аймаки Ала-Букинского района; Терек-Сайский, Каныш-Кийский айыльные аймаки Чаткальского района.

Таласская область

Округ № 16 (133 тысячи 880 избирателей, центр — Талас)
Талас и все аймаки Таласской области.

Округ № 17 (149 тысяч 72 избирателя, центр — Кара-Балта)
Кара-Балта, Жайылский район, Кайынды, часть Панфиловского района.

Округ № 18 (139 тысяч 755 избирателей, центр — село Беловодское)
Аймаки Жайылского, Московского, Сокулукского районов; Шопоков.

Округ № 19 (138 тысяч 373 избирателя, центр — село Сокулук)
Сокулукский район и часть Ленинского района Бишкека.

Бишкек и Чуйская область

Округ № 20 (127 тысяч 760 избирателей, центр — село Лебединовка)
Аламединский район, часть Первомайского, Свердловского и Ленинского районов Бишкека.

Округа № 21-24 (около 130-140 тысяч избирателей, центр — Бишкек)
Разные муниципальные территориальные управления (МТУ) столицы и пригород.

Округ № 25 (141 тысяча 173 избирателя, центр — Кант)
Часть Октябрьского района Бишкека, Иссык-Атинский район.

Округ № 26 (132 тысячи 142 избирателя, центр — Токмак)
Токмак, Чуйский и Кеминский районы.

Иссык-Кульская и Нарынская области

Округ № 27 (157 тысяч 722 избирателя, центр — Чолпон-Ата)
Чолпон-Ата, аймаки Иссык-Кульского, Тюпского, Ак-Суйского районов.

Округ № 28 (160 тысяч 181 избиратель, центр — село Кызыл-Суу)
Каракол, Джети-Огузский и Тонский районы.

Округ № 29 (138 тысяч 152 избирателя, центр — село Кочкор)
Балыкчи, Кочкорский, Тогуз-Тороуский, Джумгальский районы.

Округ № 30 (136 тысяч 756 избирателей, центр — Нарын)
Нарын, Нарынский, Ат-Башинский, Ак-Талинский районы.
