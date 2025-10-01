13:43
USD 87.41
EUR 102.75
RUB 1.05
Власть

В СНГ хотят создать объединенную систему противовоздушной обороны

В Минске главы правительств стран СНГ согласовали использование средств на развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в 2026 году.

Одним из значимых моментов заседания стало согласование использования средств на развитие объединенной системы ПВО, отмечают эксперты.

Ранее секретарь Совета министров обороны государств — участников Содружества Юрий Дашкин сообщил, что страны СНГ приступили к модернизации объединенной системы противовоздушной обороны.

Решение об использовании средств на развитие объединенной ПВО в 2026 году — важный шаг к более тесному военному сотрудничеству и укреплению региональной безопасности, отметил замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, объединенная система ПВО может служить сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров, способствуя стабильности в регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345557/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Казахстан отказались от проведения Игр стран СНГ в 2027 году
В Гяндже стартовали III Игры стран СНГ: 126 кыргызстанцев поборются за медали
Обмен данными об отмывании доходов в СНГ: Казахстан ратифицировал соглашение
Геопортал инфраструктуры пространственных данных создадут в странах СНГ
В Душанбе прошло заседание Экономического совета СНГ: что обсудили
МИД России: Кыргызстан стал лидером в СНГ по росту ВВП
О необходимости развивать русский язык в странах СНГ заявил Алексей Оверчук
В лидерах в СНГ. В Кыргызстане с начала года рост ВВП составил 13,1 процента
Цифровизацию здравоохранения и защиту прав медиков обсудили эксперты СНГ
В Душанбе главы правительств стран СНГ подписали ряд документов
Популярные новости
Садыр Жапаров: Если пойду на&nbsp;выборы, уверен, меня поддержат 90&nbsp;процентов Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на&nbsp;30&nbsp;ноября Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Атака на&nbsp;Газу. Премьер-министра Израиля освистали на&nbsp;Генеральной Ассамблее ООН Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН
Молодых учителей обещают обеспечить жильем от&nbsp;ГИК с&nbsp;нулевой процентной ставкой Молодых учителей обещают обеспечить жильем от ГИК с нулевой процентной ставкой
Бизнес
MEGA поздравила старшее поколение с&nbsp;праздником, подарив заботу и&nbsp;внимание MEGA поздравила старшее поколение с праздником, подарив заботу и внимание
Мечты сбываются! Главный приз&nbsp;&mdash; квартира: MBANK запускает &laquo;Марафон призов&raquo; Мечты сбываются! Главный приз — квартира: MBANK запускает «Марафон призов»
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
1 октября, среда
13:42
Как будет выглядеть президентский лицей «Акылман» в Манасе Как будет выглядеть президентский лицей «Акылман» в Ман...
13:35
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Филиппинах: есть погибшие
13:16
В СНГ хотят создать объединенную систему противовоздушной обороны
13:12
В Кыргызстан продолжают прибывать туристические поезда
13:08
Нацстатком Кыргызстана получил 50 новых автомобилей отечественного производства