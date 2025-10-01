В СНГ хотят создать объединенную систему противовоздушной обороны

В Минске главы правительств стран СНГ согласовали использование средств на развитие объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в 2026 году.

Одним из значимых моментов заседания стало согласование использования средств на развитие объединенной системы ПВО, отмечают эксперты.

Ранее секретарь Совета министров обороны государств — участников Содружества Юрий Дашкин сообщил, что страны СНГ приступили к модернизации объединенной системы противовоздушной обороны.

Решение об использовании средств на развитие объединенной ПВО в 2026 году — важный шаг к более тесному военному сотрудничеству и укреплению региональной безопасности, отметил замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, объединенная система ПВО может служить сдерживающим фактором для потенциальных агрессоров, способствуя стабильности в регионе.