Дастан Бекешев: Парламент готовится к самороспуску, кампания будет сокращенной

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев заявил, что действующий парламент с высокой вероятностью самораспустится на следующей неделе, после начнется предвыборная кампания.

«Сегодня комитеты заседают, парламент работает в обычном режиме. Но через неделю планируется самороспуск, если наберется 60 процентов и более голосов. 99 процентов это случится, и все уходят на выборы», — сказал он в своем обращении.

Дастан Бекешев отметил, что не подписывал инициативу о роспуске, однако большинство коллег уже активно готовятся к выборам. По его словам, в штабах некоторых будущих кандидатов наняты пиар-консультанты, которые формируют программы и пытаются создать «успешный имидж» за политиков, которые не могут самостоятельно рассказать о своих достижениях.

Депутат сообщил, что нынешняя предвыборная кампания пройдет в сжатые сроки: всего 20 дней агитации и сокращенная регистрация. При этом он поднял вопрос о порядке формирования избирательных фондов.

«Я инициировал законопроект, чтобы тем кандидатам, у которых нет сразу 20 миллионов сомов, можно было собирать средства в фонд. Сейчас ЦИК установил ограничение: пожертвование можно сделать только через тот же банк, где открыт избирательный фонд. Но никто ради 500 сомов не пойдет открывать счет в отдельном банке. Это абсурдно», — подчеркнул Дастан Бекешев.

Он добавил, что переписывается с ЦИК, добиваясь отмены этих ограничений. «В 2021 году мы продавали носки и печенье, в этом году хотели бы делать куклы, политический мерч. Но ЦИК заявляет, что продажа сувениров — это агитация и ее запретили. Тогда остается вопрос — как собирать деньги?» — сказал парламентарий.

Дастан Бекешев признал, что финансово обеспеченные кандидаты зачастую формируют свои фонды за счет собственных средств, оформляя их как пожертвования от родственников или знакомых. Однако, по его мнению, необходимо создать условия, чтобы реальные сторонники могли поддержать своих кандидатов.