17:17
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Власть

В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызской Республики

Фото МИД. Доктор Пракаш Рао и Аскар Бешимов

В Ченнае (Индия) открылось Почетное консульство Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Главой консульства назначен доктор Пракаш Рао — известный предприниматель и общественный деятель, заслуживший признание в деловых и общественных кругах Ченная.

В ходе мероприятия посол КР в Индии Аскар Бешимов отметил, что Почетное консульство станет дополнительной площадкой для расширения двусторонних связей в экономике, образовании и культуре, а также для укрепления контактов между гражданами двух стран.

МИД
Фото МИД. Доктор Пракаш Рао и Аскар Бешимов

Он подчеркнул потенциал Ченная как важного центра Индии для расширения сотрудничества в области инвестиций, туризма и инноваций. Одним из примеров практического партнерства является деятельность компании Deccan Gold Mines из Ченная в горнодобывающем секторе Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345472/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане
«Очень продуктивно»: Моди раскрыл подробности встречи с Садыром Жапаровым
Саммит ШОС в Тяньцзине ведет к одиночеству Запада? Аналитика на полях
Торговая война. США отложили переговоры с Индией на фоне введенных пошлин
Торговая война. Дополнительные пошлины для Индии ввел Трамп, как и грозил ранее
Торговая война. Трамп грозит Индии существенным повышением пошлин
Индия готова помочь Кыргызстану в вопросах онкологии
Индийские НПЗ перестали закупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор в компьютер
Крушение самолета в Индии. Обнародован промежуточный отчет об авиакатастрофе
Популярные новости
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Бюджет и&nbsp;12-летнее образование. В&nbsp;кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание Бюджет и 12-летнее образование. В кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание
Атака на&nbsp;Газу. Премьер-министра Израиля освистали на&nbsp;Генеральной Ассамблее ООН Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН
Молодых учителей обещают обеспечить жильем от&nbsp;ГИК с&nbsp;нулевой процентной ставкой Молодых учителей обещают обеспечить жильем от ГИК с нулевой процентной ставкой
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
17:04
В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызской Республики В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызс...
16:58
Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне
16:49
В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек
16:47
Третий социальный магазин «Евразия» открылся в Бишкеке
16:36
Мэрия Оша показала видео «до» и «после» бывшего муниципального базара