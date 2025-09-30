В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызской Республики

В Ченнае (Индия) открылось Почетное консульство Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Главой консульства назначен доктор Пракаш Рао — известный предприниматель и общественный деятель, заслуживший признание в деловых и общественных кругах Ченная.

В ходе мероприятия посол КР в Индии Аскар Бешимов отметил, что Почетное консульство станет дополнительной площадкой для расширения двусторонних связей в экономике, образовании и культуре, а также для укрепления контактов между гражданами двух стран.

Фото МИД. Доктор Пракаш Рао и Аскар Бешимов

Он подчеркнул потенциал Ченная как важного центра Индии для расширения сотрудничества в области инвестиций, туризма и инноваций. Одним из примеров практического партнерства является деятельность компании Deccan Gold Mines из Ченная в горнодобывающем секторе Кыргызстана.