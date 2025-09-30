Адылбек Касымалиев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Сегодня в Минске во Дворце независимости состоялась встреча председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, Адылбек Касымалиев поблагодарил за теплый прием и передал слова приветствия от главы государства Садыра Жапарова.







«Переговоры были посвящены практическим шагам по наращиванию двусторонней торговли и инвестиций, реализации совместных проектов и расширению кооперации в сферах взаимного интереса. Отмечено эффективное взаимодействие Кыргызстана и Беларуси как в двустороннем формате, так и на площадках ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и ШОС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Лукашенко высоко оценил усилия глав правительств двух стран по активизации совместной работы и нацеленность на конкретные результаты. Собеседники подчеркнули, что в последние годы отношения получили новый импульс, открывающий дополнительные возможности для бизнеса и гуманитарных связей.

По данным кабмина, визит Адылбека Касымалиева в Беларусь стал первым официальным визитом главы правительства за последние 24 года.