Власть

Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов

В Доме правительства Беларуси состоялись переговоры председателя кабмина КР Адылбека Касымалиева и премьер-министра Беларуси Александра Турчина в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. 

По ее данным, глава кабмина находится в Минске с официальным визитом. Он поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство, подчеркнув, что основу отношений между Кыргызстаном и Беларусью составляют традиционная дружба и общая историческая память.

Сегодня страны связаны более чем 50 двусторонними договорами, ключевым из которых является договор о дружбе и сотрудничестве 2006 года.

По словам Адылбека Касымалиева, в 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и Беларусью составил около $133 миллионов, за январь – июнь 2025 года — $68 миллионов, из них $22 миллионов приходится на экспорт из КР и $46 миллионов— на импорт.

«Мы подтвердили цель увеличить взаимный товарооборот до $500 миллионов в течение ближайших пяти лет. Для этого важна «Дорожная карта» по развитию торгово-экономического сотрудничества до 2030 года», — отметил он.

Особое внимание стороны уделили промышленной кооперации. Кыргызстан выразил заинтересованность в создании сборочных производств сельхозтехники, обмене опытом в животноводстве и ветеринарии, развитии туризма.

Также обсуждены проекты в сфере культуры: готовится к подписанию план мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству на 2025–2027 годы.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подчеркнул значимость первого за 24 года визита главы кыргызского правительства в Минск. Он отметил, что долгосрочное партнерство двух стран основано на дружбе, уважении и торгово-экономическом взаимодействии, и выразил готовность довести товарооборот до полумиллиарда долларов.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие совместных инвестиционных проектов, взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и инновационных технологиях.

По итогам встречи было заявлено, что достигнутые договоренности создадут прочную основу для дальнейшего диалога и укрепления стратегического партнерства.
