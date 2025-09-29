17:47
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Власть

Беларусь и Кыргызстан должны активизировать двустороннее сотрудничество — Турчин

Беларусь и Кыргызстан в ближайшие годы должны активизировать двустороннее сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с председателем кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым, сообщает БЕЛТА.

БЕЛТА
Фото БЕЛТА

Александр Турчин отметил, что этот официальный визит — значимое событие в двусторонних отношениях. Беларусь и Кыргызстан связывает долгосрочное партнерство, основанное на крепкой дружбе и взаимном уважении.

«Мы, конечно же, регулярно и эффективно встречаемся на площадках интеграционных объединений — ЕАЭС и СНГ. Особые надежды возлагаем на активизацию взаимодействия в формате ШОС. Искренне поздравляем Кыргызскую Республику с переходом председательства в этой весомой организации, — отметил он. — Тем не менее с учетом наших союзнических отношений предлагаю в дальнейшем поставить на системную основу организацию взаимных двусторонних официальных контактов».

Отмечается, что основой белорусско-кыргызских отношений является торгово-экономическое сотрудничество, которое охватывает широкий спектр направлений. Взаимная торговля демонстрирует позитивные тенденции даже в условиях сложной геополитической обстановки. В 2024 году товарооборот между странами вырос на более чем 15 процентов. В этом году тенденция роста поставок с обеих сторон сохраняется. Приумножить заданные темпы — первостепенная задача двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, работу которой курируют вице-премьеры.

Беларусь и Кыргызстан обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества в таких ключевых областях, как машиностроение, сельское хозяйство, инновационные технологии. Перспективы стороны видят в расширении промышленной кооперации, заявлено на встрече.

«Локомотивом, безусловно, является сотрудничество в промышленной сфере, в которой наиболее ярко проявляется взаимодополняемость наших экономик», — сказал Александр Турчин.

По его словам, Беларусь и Кыргызстан обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества в таких ключевых областях, как машиностроение, сельское хозяйство, инновационные технологии.

Минск и Бишкек реализуют совместные проекты, в частности по сборке лифтов и трансформаторов. Налажено взаимодействие на межрегиональном уровне, активно развиваются бизнес-контакты.

Также на встрече обсудили гуманитарное сотрудничество.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345293/
просмотров: 236
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов
Кыргызстан заинтересован в сборочном производстве белорусской сельхозтехники
В Минске пройдет выставка «Иннопром» с участием глав правительств стран ЕАЭС
Глава кабмина Адылбек Касымалиев отправится с официальным визитом в Беларусь
Власти Польши призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь
Кыргызстан заинтересован в технологиях белорусских строителей
В Беларуси освобожденного экс-кандидата в президенты снова отправили в колонию
В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты
Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки
Офицер Минобороны КР смог посетить могилу погибшего в ВОВ прадеда в Беларуси
Популярные новости
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Бюджет и&nbsp;12-летнее образование. В&nbsp;кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание Бюджет и 12-летнее образование. В кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание
Как мэр города&nbsp;Ош ответил на&nbsp;выговор президента Как мэр города Ош ответил на выговор президента
Бизнес
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
29 сентября, понедельник
17:27
Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргызстане в октябре Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргыз...
17:25
В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
17:22
«Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
17:13
В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу
17:04
В Кыргызстане запущена система «Отзывы» для оценки работы госорганов