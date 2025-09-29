Беларусь и Кыргызстан в ближайшие годы должны активизировать двустороннее сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на встрече с председателем кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым, сообщает БЕЛТА.

Александр Турчин отметил, что этот официальный визит — значимое событие в двусторонних отношениях. Беларусь и Кыргызстан связывает долгосрочное партнерство, основанное на крепкой дружбе и взаимном уважении.

«Мы, конечно же, регулярно и эффективно встречаемся на площадках интеграционных объединений — ЕАЭС и СНГ. Особые надежды возлагаем на активизацию взаимодействия в формате ШОС. Искренне поздравляем Кыргызскую Республику с переходом председательства в этой весомой организации, — отметил он. — Тем не менее с учетом наших союзнических отношений предлагаю в дальнейшем поставить на системную основу организацию взаимных двусторонних официальных контактов».

Отмечается, что основой белорусско-кыргызских отношений является торгово-экономическое сотрудничество, которое охватывает широкий спектр направлений. Взаимная торговля демонстрирует позитивные тенденции даже в условиях сложной геополитической обстановки. В 2024 году товарооборот между странами вырос на более чем 15 процентов. В этом году тенденция роста поставок с обеих сторон сохраняется. Приумножить заданные темпы — первостепенная задача двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, работу которой курируют вице-премьеры.

Беларусь и Кыргызстан обладают значительным потенциалом для наращивания сотрудничества в таких ключевых областях, как машиностроение, сельское хозяйство, инновационные технологии. Перспективы стороны видят в расширении промышленной кооперации, заявлено на встрече.

«Локомотивом, безусловно, является сотрудничество в промышленной сфере, в которой наиболее ярко проявляется взаимодополняемость наших экономик», — сказал Александр Турчин.

Минск и Бишкек реализуют совместные проекты, в частности по сборке лифтов и трансформаторов. Налажено взаимодействие на межрегиональном уровне, активно развиваются бизнес-контакты.

Также на встрече обсудили гуманитарное сотрудничество.