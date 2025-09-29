14:42
Экс-премьер Англии хочет возглавить переходное международное правительство Газы

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр хочет возглавить переходное международное правительство Газы. Об этом сообщает The Economist.

Фото СМИ. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр хочет возглавить переходное международное правительство Газы

Отмечается, что с начала войны между Израилем и ХАМАС множество стран и организаций предложили свои планы будущего для сектора Газа. Одним из наиболее заинтересованных в послевоенном переустройстве анклава политиков является Тони Блэр.

Бывший британский премьер с 7 октября 2023 года неоднократно посещал Иерусалим и поручил своему лондонскому фонду разработать план послевоенного мандата. Многочисленные источники утверждают, что он может возглавить международное переходное управление Газы (GITA), которое будет добиваться мандата ООН на исполнение обязанностей «высшего политического и юридического органа» сектора в течение пяти лет.

Если кандидатуру Тони Блэра согласуют, он получит аппарат из 25 человек и возглавит надзорный совет из семи человек, который будет следить за исполнительным органом, управляющим сектором.

Финансирование ляжет на страны Персидского залива.

GITA будет организовано по образцу временных международных администраций Восточного Тимора и Косово и сначала будет базироваться в египетской провинции Северный Синай на границе с сектором Газа, а после стабилизации ситуации переместится в Газу при поддержке международного контингента. План предусматривает запрет палестинцам покидать анклав, воссоединение Газы и западного берега и постепенную передачу сектора под контроль палестинской администрации, говорится в публикации.

21 августа Армия обороны Израиля начала захват Газы. Кабинет безопасности Израиля утвердил план «разгрома» террористической группировки ХАМАС и взятия Газы под контроль. Решение приняли после совещания израильских высших должностных лиц, несмотря на международные призывы к прекращению войны и протесты жителей Израиля, опасающихся за судьбу удерживаемых ХАМАС заложников. Тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акции протеста против этой инициативы.
