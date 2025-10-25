США ввели санкции против президента Колумбии. Власти Штатов обвинили Густаво Петро в неспособности сдержать незаконный оборот наркотиков. Ограничения также коснулись его супруги и старшего сына, сообщает ВВС.

Фото AFP. США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро

«Президент Петро допустил процветание наркокартелей и отказался остановить их деятельность», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Помимо семьи Густаво Петро, американский Минфин также ввел санкции в отношении министра внутренних дел Армандо Бенедетти.

«Ни шагу назад и никакого стояния на коленях», — ответил лидер Колумбии, назвав санкции «абсолютным парадоксом».

Санкции стали продолжением обострившегося конфликта между Густаво Петро и Дональдом Трампом. Ранее колумбийский глава обвинил американского лидера во «внесудебных казнях» и нарушении международного права в связи с ударами по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков. Трамп назвал Колумбию «наркопритоном».

Как сообщает AFP, за последние два месяца уничтожено 10 судов, подозреваемых американскими властями в наркоторговле, а число погибших превысило 43 человека.

Ранее власти Соединенных Штатов аннулировали визу Густаво Петро, прибывшему на Генеральную Ассамблею ООН.