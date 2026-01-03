Глава Колумбии предложил провести срочное заседание ООН по ситуации в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и организации американских государств из-за происходящего в Венесуэле. Пост об этом появился на странице главы государства в одной из соцсетях.

«Сейчас идут бомбардировки Каракаса. Внимание всему миру: они атаковали Венесуэлу. Бьют ракетами. ОАГ и ООН должны незамедлительно провести заседание», — написал глава Колумбии.

Американские власти подтвердили, что военная операция США в Венесуэле продолжается. Дональд Трамп заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны.