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Происшествия

В Колумбии выстрелили в голову кандидату в президенты: задержан подросток

В Колумбии совершено покушение на сенатора и кандидата в президенты Мигеля Урибе. ЧП произошло, когда он выступал в Боготе на предвыборном митинге — ему выстрелили в голову, передает Blue Radio.

Мигель Урибе баллотируется от оппозиционной консервативной партии «Демократический центр». Он выступал на митинге в рамках своей кампании. Ранее претендент на президентский пост объявил, что выставит свою кандидатуру на выборы в 2026 году. Во время его речи к толпе подъехали два человека на мотоцикле, один из них спешился и сделал несколько выстрелов, часть из которых попали в сенатора.

Полиция задержала 15-летнего подростка.

Политика доставили на вертолете в клинику Санта-Фе. По словам его жены, он «вышел из операции», но остается в критическом состоянии.

Во время нападения были ранены еще два человека.

Президент страны Густаво Петро в соцсетях назвал мафию «отбросами человечества».

Покушение осудил и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, произошедшее стало следствием агрессивной риторики левых, которой придерживаются колумбийские чиновники.

39-летний Урибе — внук Хулио Сезара Турбая, который был президентом Колумбии с 1978 по 1982 годы. Мать Урибе Диана Турбай была известной журналисткой, похищенной медельинским картелем Пабло Эскобара и погибшей при попытке освобождения в 1991 году.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331895/
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