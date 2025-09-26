13:04
Власть

Кабмин установил надбавки для работников транспортной сферы

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в ряд решений, касающихся транспортной сферы.

В частности изменено постановление об оплате труда работников, не относящихся к категории госслужащих. Теперь для сотрудников департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций, работающих на пунктах транспортного контроля, вводится ежемесячная надбавка в размере 20 тысяч сомов «за особый режим работы».

Министерству финансов поручено предусмотреть в республиканском бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов средства для покрытия расходов, возникающих в связи с изменениями.

Постановление вступает в силу через 10 дней.
