В ЦИК избрали двух новых членов: один из них — бывший госсекретарь

На заседании Жогорку Кенеша сегодня в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов избрали двух новых членов.

Кандидатуры Суйунбека Касмамбетова и Кабылбека Мамбетаипова выдвинул президент.

Напомним, Суйунбек Касмамбетов в октябре 2021 года назначен государственным секретарем и освобожден от должности в мае 2025-го.

Кабылбек Мамбетаипов в прошлом занимал различные должности в Сузакской райгосадминистрации (Джалал-Абадская область), был заместителем министра труда, занятости и миграции, а также директором службы по земельному и водному надзору при Министерстве сельского хозяйства. В 2012 году был координатором политической партии «Ата-Журт» по Джалал-Абадской области.
