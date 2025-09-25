13:32
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Власть

«Кнут банкам, пряник — избирателям»: депутат о снижении ставок по кредитам

Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о потребительских кредитах, сообщил депутат Дастан Бекешев. По его словам, документ значительно ограничивает аппетиты банков и микрофинансовых организаций.

«Сейчас процентные ставки составляют до 29,2 процента в год. Мы предлагаем ограничить их уровнем: учетная ставка Нацбанка плюс 12 процентов. В пересчете — не больше 0,08 процента в день. Для ростовщической деятельности также вводятся ограничения — максимум 12 пунктов плюс учетная ставка», — пояснил парламентарий.

Кроме того, по проекту штрафы, пени и комиссии не должны превышать 60 процентов от суммы основного долга. «Да, 60 процентов — это много. Но сегодня отдельные организации накручивают больше 100 процентов. Так что это серьезное снижение», — отметил он.

Дастан Бекешев назвал инициативу символичной в предвыборный период: «Парламент решил дать кнут банкам и микрофинансовым организациям, а избирателям — пряник».

По его словам, новые нормы должны защитить граждан от чрезмерных долговых нагрузок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344895/
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша объявили о самороспуске
Кыргызстан берет в кредит 9 миллионов евро для закрытия долга по CASA-1000
Жогорку Кенеш, который не всегда доживает до окончания срока
«Идеальный кандидат» в Жогорку Кенеш сейчас: мужской и женский портреты
Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше
Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное
Дастан Бекешев: Парламент готовится к самороспуску, кампания будет сокращенной
Торага Жогорку Кенеша отправился с официальным визитом в Таджикистан
Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
Кто работает, а кто числится: топ-10 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Камчыбек Ташиев подарил семье с&nbsp;десятью детьми дом Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Неоднозначный закон. Что будет с&nbsp;депутатами после объявления о&nbsp;самороспуске Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
13:14
«Кнут банкам, пряник — избирателям»: депутат о снижении ставок по кредитам «Кнут банкам, пряник — избирателям»: депутат о снижении...
13:13
Правила учета дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане поменяют
13:12
Связь между развитием аутизма и приемом парацетамола не доказана — ВОЗ
13:06
В Канте иностранца сняли на видео за необычный поступок у мемориала ВОВ
12:55
Обмен данными об отмывании доходов в СНГ: Казахстан ратифицировал соглашение