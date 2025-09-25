Жогорку Кенеш рассмотрел законопроект о потребительских кредитах, сообщил депутат Дастан Бекешев. По его словам, документ значительно ограничивает аппетиты банков и микрофинансовых организаций.

«Сейчас процентные ставки составляют до 29,2 процента в год. Мы предлагаем ограничить их уровнем: учетная ставка Нацбанка плюс 12 процентов. В пересчете — не больше 0,08 процента в день. Для ростовщической деятельности также вводятся ограничения — максимум 12 пунктов плюс учетная ставка», — пояснил парламентарий.

Кроме того, по проекту штрафы, пени и комиссии не должны превышать 60 процентов от суммы основного долга. «Да, 60 процентов — это много. Но сегодня отдельные организации накручивают больше 100 процентов. Так что это серьезное снижение», — отметил он.

Дастан Бекешев назвал инициативу символичной в предвыборный период: «Парламент решил дать кнут банкам и микрофинансовым организациям, а избирателям — пряник».

По его словам, новые нормы должны защитить граждан от чрезмерных долговых нагрузок.