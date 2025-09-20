10:31
Экономика

АБР готов поддерживать проекты в сфере туризма и энергетики Кыргызстана

В Министерстве финансов Кыргызстана состоялась встреча с исполнительным директором Азиатского банка развития господином Парджионо. Министр финансов Алмаз Бакетаев обсудил с ним реализацию совместных проектов и укрепление сотрудничества, сообщила пресс-служба Минфина.

По его словам, одним из приоритетов государственной политики является поддержка малого и среднего бизнеса. Он подчеркнул, что без развития предпринимательства невозможно добиться устойчивого экономического роста и увеличить доходы бюджета.

Министр уделил внимание развитию туризма. По его словам, у Кыргызстана есть уникальный природный и культурный потенциал, о котором многие еще не знают. Комплексное развитие этих сфер, а также экологические инициативы станут основой для роста экономики и повышения качества жизни граждан.

Господин Парджионо заявил, что АБР видит значительный потенциал в Кыргызстане. Он отметил, что даже небольшие инвестиции могут принести ощутимый результат. Особое внимание было уделено проектам в сфере энергетики, туризма и поддержке молодежи.

Представитель АБР подчеркнул, что для них важна не столько сумма инвестиций, сколько эффективность их использования.

По итогам встречи стороны выразили готовность продолжать плодотворное сотрудничество.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/344250/
