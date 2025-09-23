Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия 80-й сессии Генассамблеи ООН

Садыр Жапаров сегодня, 23 сентября, принял участие в открытии общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящих в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, перед началом дебатов состоялась церемония приветствия главы государства Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На открытии дебатов принимают участие главы государств и делегации из 195 стран мира. Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открыта под лозунгом «Лучше действовать сообща». Этот юбилейный период знаменует совместные усилия по укреплению международного мира, устойчивого развития, продвижению прав человека.

Садыр Жапаров выступит в первый день дебатов Генассамблеи ООН. Его выступление ожидается в ночь с 23 на 24 сентября, ориентировочно в 2.00-3.00 по бишкекскому времени.

Прямую трансляцию можно посмотреть на канале НТРК и на страницах социальных сетей.