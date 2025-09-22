В парламенте предлагают вернуть школам статусы гимназий и лицеев. Об этом на заседании комитета по социальной политике заявил депутат Бахтияр Калпаев.

По его словам, вносятся поправки в Закон «Об образовании».

«Ранее, как вы знаете, гимназии и лицеи были ликвидированы. Как известно, именно лицеи и гимназии показывали самые хорошие показатели по учебе. Решение приравнять все школы было неправильным. Многие учителя ушли в частные школы. Поэтому хотим вернуть им статусы, чтобы повысить уровень образовательного процесса. Глава Минпросвещения сказал, что в следующем году намерен вернуть статусы школам», – добавил Бахтияр Калпаев.

Как пояснил замминистра просвещения Мухтарбек Баймурзаев, решение о ликвидации статусов школ было продиктовано желанием создать равные условия для всех школьников.

Он добавил, что кабинет министров дал отрицательное заключение к законопроекту.

Депутат Аида Исатбек кызы отметила, что после принятия законопроект может не работать, так как противоречит Основному закону и получил отрицательное заключение кабмина.

Аида Исатбек кызы поинтересовалась, какое финансирование было у школ-гимназий и лицеев. Заместитель министра сообщил, что в 130 школах-гимназиях и 33 школах-лицеях насчитывалось 3 тысячи 474 класса гимназий и 416 классов лицеев. На это выделялся 941 миллион сомов.