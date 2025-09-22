14:51
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Власть

В парламенте предлагают вернуть школам статусы гимназий и лицеев

В парламенте предлагают вернуть школам статусы гимназий и лицеев. Об этом на заседании комитета по социальной политике заявил депутат Бахтияр Калпаев.

По его словам, вносятся поправки в Закон «Об образовании».

«Ранее, как вы знаете, гимназии и лицеи были ликвидированы. Как известно, именно лицеи и гимназии показывали самые хорошие показатели по учебе. Решение приравнять все школы было неправильным. Многие учителя ушли в частные школы. Поэтому хотим вернуть им статусы, чтобы повысить уровень образовательного процесса. Глава Минпросвещения сказал, что в следующем году намерен вернуть статусы школам», – добавил Бахтияр Калпаев.

Как пояснил замминистра просвещения Мухтарбек Баймурзаев, решение о ликвидации статусов школ было продиктовано желанием создать равные условия для всех школьников.

Он добавил, что кабинет министров дал отрицательное заключение к законопроекту.

Депутат Аида Исатбек кызы отметила, что после принятия законопроект может не работать, так как противоречит Основному закону и получил отрицательное заключение кабмина.

Аида Исатбек кызы поинтересовалась, какое финансирование было у школ-гимназий и лицеев. Заместитель министра сообщил, что в 130 школах-гимназиях и 33 школах-лицеях насчитывалось 3 тысячи 474 класса гимназий и 416 классов лицеев. На это выделялся 941 миллион сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344393/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте призывают МВД усилить борьбу с мошенничеством в стране
В Бишкеке пройдет III межпарламентский форум государств Центральной Азии
Спикер парламента призвал отменить ротацию глав айыл окмоту
На цифровизацию работы парламента Корея выделила $8,4 миллиона
Состоялось открытие сессии Жогорку Кенеша
Водная безопасность в КР способствует устойчивому развитию всего региона
В Кыргызстан из Китая прибудет высокопоставленный чиновник
Депутаты подрались в парламенте Армении
Грузинский парламент стал однопартийным, депутатов от оппозиции лишили мандатов
Торага ЖК в Португалии обсудил вопрос развития сотрудничества в области футбола
Популярные новости
Садыр Жапаров: 12-летняя система обучения&nbsp;&mdash; это не&nbsp;прихоть, а&nbsp;необходимость Садыр Жапаров: 12-летняя система обучения — это не прихоть, а необходимость
Глава Налоговой службы и&nbsp;депутат устроили перепалку в&nbsp;Жогорку Кенеше Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше
Эрулан Кокулов: В&nbsp;ЖК&nbsp;слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь&nbsp;бы я&nbsp;молчал Эрулан Кокулов: В ЖК слишком много чуши. Мне предлагали деньги, лишь бы я молчал
Глава ГКНБ о&nbsp;том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и&nbsp;перенесут&nbsp;ли столицу Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и перенесут ли столицу
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
22 сентября, понедельник
14:47
В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат воду В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат во...
14:43
В Кара-Балте директор подрядной организации подозревается в коррупции
14:33
В Бишкеке встретили трио Nomad, занявшее второе место на «Интервидении»
14:21
Электрики и сантехники станут самыми востребованными профессиями — глава Nvidia
14:20
Депутаты завтра рассмотрят вопрос о самороспуске