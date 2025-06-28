Дедушка нового главы британской разведки Блейз Метревели работал на нацистов. Об этом сообщает ВВС.

В издании дополняют со ссылкой на саму MI6, что «она никогда не была с ним знакома».

Фото АР. Новая глава британской разведки Блейз Метревели

Управление британской внешней разведки MI6 поспешило заявить, что история семьи будущего руководителя службы Блейз Метревели не скажется на ее работе. Как выяснилось, в годы Второй мировой войны ее дед сотрудничал с нацистами и носил прозвище Мясник.

О том, что Блейз Метревели станет новой главой Секретной разведывательной службы, объявлено в начале июня. За всю 116-летнюю историю ведомства, главу которого традиционно принято обозначать литерой С, она станет первой женщиной на этом руководящем посту.

О прошлом Блейз Метревели известно мало. Но, судя по сохранившимся архивным документам, она приходится внучкой Константину Добровольскому, который в годы Второй мировой войны бежал из советской Красной Армии и стал главным информатором нацистов в украинском Чернигове.

МИД Британии, традиционно выступающий от имени секретной MI6, заявил, что Блейз Метревели «не знала своего деда по отцовской линии и никогда с ним не встречалась».

Таблоид Daily Mail, который первым отыскал потенциально компрометирующую семейную связь, сообщает, что в архивах Фрайбурга журналисты редакции обнаружили сотни страниц документов, подтверждающих, что в годы войны Константин Добровольский был известен командирам вермахта как Мясник или Агент № 30.

Сообщается, что письма своим нацистским начальникам он заканчивал словами «Хайль Гитлер!» и говорил, что лично принимал участие в «истреблении евреев».

Архивные документы, утверждается в публикации, также свидетельствуют о том, что Добровольский грабил тела погибших жертв Холокоста. Кроме того, он лично принимал участие в убийстве местных евреев и смеялся, наблюдая за изнасилованием женщин-заключенных.