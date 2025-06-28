Дедушка нового главы британской разведки Блейз Метревели работал на нацистов. Об этом сообщает ВВС.
В издании дополняют со ссылкой на саму MI6, что «она никогда не была с ним знакома».
Управление британской внешней разведки MI6 поспешило заявить, что история семьи будущего руководителя службы Блейз Метревели не скажется на ее работе. Как выяснилось, в годы Второй мировой войны ее дед сотрудничал с нацистами и носил прозвище Мясник.
О том, что Блейз Метревели станет новой главой Секретной разведывательной службы, объявлено в начале июня. За всю 116-летнюю историю ведомства, главу которого традиционно принято обозначать литерой С, она станет первой женщиной на этом руководящем посту.
О прошлом Блейз Метревели известно мало. Но, судя по сохранившимся архивным документам, она приходится внучкой Константину Добровольскому, который в годы Второй мировой войны бежал из советской Красной Армии и стал главным информатором нацистов в украинском Чернигове.
МИД Британии, традиционно выступающий от имени секретной MI6, заявил, что Блейз Метревели «не знала своего деда по отцовской линии и никогда с ним не встречалась».
Таблоид Daily Mail, который первым отыскал потенциально компрометирующую семейную связь, сообщает, что в архивах Фрайбурга журналисты редакции обнаружили сотни страниц документов, подтверждающих, что в годы войны Константин Добровольский был известен командирам вермахта как Мясник или Агент № 30.
Сообщается, что письма своим нацистским начальникам он заканчивал словами «Хайль Гитлер!» и говорил, что лично принимал участие в «истреблении евреев».
Архивные документы, утверждается в публикации, также свидетельствуют о том, что Добровольский грабил тела погибших жертв Холокоста. Кроме того, он лично принимал участие в убийстве местных евреев и смеялся, наблюдая за изнасилованием женщин-заключенных.