Трамп предложил отзывать лицензии у телеканалов, критикующих его политику

Президент США Дональд Трамп заявил, что у телеканалов, которые, по его мнению, подают его действия исключительно в негативном свете, «возможно» следует отозвать лицензии на вещание. Об этом 19 сентября сообщают BBC и CBS.

Заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь из поездки в Великобританию. «Они (телеканалы) меня изображают только в плохом свете. Так вот, они же получают лицензию. Я думаю, может, у них надо отбирать лицензию. Это решать Брендану Карру (главе комиссии-регулятора)», — сказал Трамп.

Федеральная комиссия по связи (FCC) обладает полномочиями отзывать лицензии на основании несоответствия стандарту «общественных интересов». Однако, как отмечает The New York Times, подобные решения крайне редки и почти наверняка вызовут судебные разбирательства, поскольку Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова.

Накануне американская телесеть ABC «на неопределенный срок» сняла с эфира шоу Джимми Киммела после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Трамп назвал это «отличными новостями». В июле стало известно, что CBS закрывает шоу Стивена Кольбера, известного критикой президента.