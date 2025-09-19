15:22
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Власть

Трамп предложил отзывать лицензии у телеканалов, критикующих его политику

Президент США Дональд Трамп заявил, что у телеканалов, которые, по его мнению, подают его действия исключительно в негативном свете, «возможно» следует отозвать лицензии на вещание. Об этом 19 сентября сообщают BBC и CBS.

Заявление он сделал журналистам на борту президентского самолета, возвращаясь из поездки в Великобританию. «Они (телеканалы) меня изображают только в плохом свете. Так вот, они же получают лицензию. Я думаю, может, у них надо отбирать лицензию. Это решать Брендану Карру (главе комиссии-регулятора)», — сказал Трамп.

Федеральная комиссия по связи (FCC) обладает полномочиями отзывать лицензии на основании несоответствия стандарту «общественных интересов». Однако, как отмечает The New York Times, подобные решения крайне редки и почти наверняка вызовут судебные разбирательства, поскольку Первая поправка к Конституции США гарантирует свободу слова.

Накануне американская телесеть ABC «на неопределенный срок» сняла с эфира шоу Джимми Киммела после его комментариев об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Трамп назвал это «отличными новостями». В июле стало известно, что CBS закрывает шоу Стивена Кольбера, известного критикой президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344175/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп заморозил военную помощь Тайваню на $400 миллионов ради сделки с КНР
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в октябре—ноябре
Дональд Трамп хочет переименовать Пентагон в Министерство войны
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
Нацгвардии США в Вашингтоне разрешили носить огнестрельное оружие
Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет
Саммит на Аляске. Оба президента уже в Анкоридже
Саммит на Аляске. Что происходит в Анкоридже в эти минуты
Как российской пропаганде рекомендовали освещать встречу Путина и Трампа
Самые интересные комментарии о встрече Дональда Трампа и Владимира Путина
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
19 сентября, пятница
15:21
Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только пятью продуктами из девяти Продбезопасность. Кыргызстан обеспечивает себя только п...
15:05
Трамп предложил отзывать лицензии у телеканалов, критикующих его политику
14:51
Рекордную партию кокаина весом 1,5 тонны задержали в порту Петербурга
14:40
Трамп заморозил военную помощь Тайваню на $400 миллионов ради сделки с КНР
14:35
В Бишкеке снова вырубают здоровые деревья. Жители возмущены