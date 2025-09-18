18:56
Власть

В «Кен-Сае» проводят электричество: мэр города Ош поцеловал новый трансформатор

В Ошe стартовали работы по подключению электричества в жилмассиве «Кен-Сай». Сегодня здесь установили новый трансформатор мощностью 6 тысяч 300 киловатт, положив начало первому этапу электрификации, сообщает пресс-служба южной столицы. 

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Мэр Ошa поцеловал новый трансформатор

Мэр города Женишбек Токторбаев лично приехал на место и осмотрел ход работ. Символичности моменту добавил неожиданный жест градоначальника: он с улыбкой и по-душевному поцеловал железный трансформатор, чем вызвал оживление среди присутствующих.

Как отметили в мэрии, еще десять лет назад здесь начали строить подстанцию, но проект так и остался заброшенным. Сейчас по инициативе градоначальника проблему удалось сдвинуть с мертвой точки, и работы возобновились.

Неделей ранее в «Кен-Сае» ввели в эксплуатацию насосную станцию для подачи поливной воды. По планам, до конца года жители массива будут обеспечены доступным электричеством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344051/
просмотров: 381
