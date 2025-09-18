Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и перенесут ли столицу

Заместитель председателя кабинета министров и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал переименование Джалал-Абада в Манас.

Он отметил, что решил не озвучивать своего мнения до того, как президент подпишет закон и город действительно будет переименован.

«По правде я могу сказать, что это была моя идея переименовать Джалал-Абад в Манас. Были и предложения от народа. Некоторым людям в Джалал-Абаде и других городах обидно, честно говоря, мне тоже. Мы родились в этом городе, выросли там, там живут наши родственники, и мы привыкли к этому названию. Но я горжусь тем, что теперь это город Манас. Мы привыкнем к этому названию. Кто-то говорит, что надо было Талас переименовать, но Манас не принадлежит таласцам, он принадлежит всем кыргызам, это дух кыргызов, их будущее и их история», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что города под названием Джалал-Абад есть в Индонезии, Афганистане, Пакистане, Индии, а Манас будет только в Кыргызстане.

Также глава ГКНБ ответил на вопрос, рассматривается ли перенос столицы в Манас.

«Пока таких мыслей среди руководства или других политиков нет. Но было бы отлично, если город Манас будет называться столицей. Такое решение должен принимать народ. Политики, руководство или группа людей не могут принять такое решение. Нужно проводить референдум. В повестке дня такого вопроса нет. Но если будет поднят такой вопрос, то принимать решение должен народ», — заметил он.

Камчыбек Ташиев добавил, что область так и останется Джалал-Абадской.

Говоря о развитии города и области, он похвалил работу мэра и полномочного представителя президента, отметив, что за пять лет градоначальник в бывшем Джалал-Абаде не менялся ни разу, а полпред — один раз, в то время как в других городах и областях руководители меняются каждый год. И призвал не завидовать Джалал-Абадской области, а рассматривать это как пример хорошей работы.

17 сентября президент Садыр Жапаров подписал Закон «О переименовании Джалал-Абада в Манас». Документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.