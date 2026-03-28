Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg информацию о якобы предстоящих кадровых изменениях.
По его словам, кто-то пускает такие слухи не первый раз — они периодически появляются второй год подряд.
Ранее СМИ сообщили, что новым главой ГНС может стать Кыдыкбек Кыдыров, исполнявший обязанности председателя ведомства после отстранения от должности Алтынбека Абдувапова. А кандидатура Алмамбета Шыкмаматова якобы рассматривается для назначения генеральным прокурором или главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.
Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что не собирается ни в Генпрокуратуру, ни в ЦИК, а имеет долгосрочные планы на будущее в ГНС.
«Я к слухам отношусь иронически и не обращаю на них внимания. Но в этот раз решил прокомментировать ситуацию, поскольку уже серьезные ресурсы начали писать о предстоящем увольнении», — заключил он.