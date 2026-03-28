Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке

Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg информацию о якобы предстоящих кадровых изменениях.

По его словам, кто-то пускает такие слухи не первый раз — они периодически появляются второй год подряд.

Фото пресс-службы ГНС. Глава ведомства Алмамбет Шыкмаматов

«Подобные слухи в информационном пространстве очень читаемые. Это всегда так было. Мне непонятно, кто в этом заинтересован и кому это на руку. Самому интересно. Но это всего лишь слухи, могу заявить ответственно. На сегодня у меня такой информации нет. Если бы что-то планировалось, о таком решении руководства страны я узнал бы первым», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Ранее СМИ сообщили, что новым главой ГНС может стать Кыдыкбек Кыдыров, исполнявший обязанности председателя ведомства после отстранения от должности Алтынбека Абдувапова. А кандидатура Алмамбета Шыкмаматова якобы рассматривается для назначения генеральным прокурором или главой Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Алмамбет Шыкмаматов подчеркнул, что не собирается ни в Генпрокуратуру, ни в ЦИК, а имеет долгосрочные планы на будущее в ГНС.

«Я к слухам отношусь иронически и не обращаю на них внимания. Но в этот раз решил прокомментировать ситуацию, поскольку уже серьезные ресурсы начали писать о предстоящем увольнении», — заключил он.