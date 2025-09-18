Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше

На сессии Жогорку Кенеша поспорили глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов и депутат Гуля Кожокулова. Поводом стал законопроект о механизме взыскания «признанных долгов».

Нардеп заявила, что изменения нарушают конституционные права граждан.

«Я не могу понять, как вы сокращаете сроки исполнения обязательств. Получается, деньги можно списывать автоматически, даже не уведомив гражданина?» — возмутилась она.

«Сегодня судебные исполнители закрывают аэропорт, ищут имущество, создают дискомфорт гражданину даже из-за тысячи сомов. Мы предлагаем упростить процесс: если долг признан всеми инстанциями, мы сразу снимаем деньги. Это, наоборот, комфортно для должника», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Долги иногда признаются вопреки желанию гражданина. Суд признал — и все, хотя человек не согласен. Как этот механизм заменяется? Автоначислением санкций? Хочешь — я сразу все спишу, даже тебя не уведомив? Это справедливо? Гуля Кожокулова

«Там четко написано: признанные долги. Если Верховный суд признал, почему государство не может взыскать напрямую? Мы же хотим, чтобы гражданин не платил лишние проценты судебным исполнителям и не сталкивался с ограничениями при выезде за границу», — ответил глава ГНС.

Спор коснулся и банковской тайны. Депутат обвинила Налоговую службу в том, что решения принимаются кулуарно: «Почему вы решаете только с Нацбанком? Этот закон будет действовать на граждан, а не только на банки».

Нет никакой тайны. Это интересы государства. Мы всегда идем навстречу и упрощаем все процедуры. Алмамбет Шыкмаматов

Перепалка завершилась без примирения: Гуля Кожокулова настаивала на том, что норма ущемляет права граждан, а глава Налоговой службы утверждал, что это «самый справедливый и эффективный» механизм.