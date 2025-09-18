16:42
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше

На сессии Жогорку Кенеша поспорили глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов и депутат Гуля Кожокулова. Поводом стал законопроект о механизме взыскания «признанных долгов».

Нардеп заявила, что изменения нарушают конституционные права граждан.

«Я не могу понять, как вы сокращаете сроки исполнения обязательств. Получается, деньги можно списывать автоматически, даже не уведомив гражданина?» — возмутилась она.

«Сегодня судебные исполнители закрывают аэропорт, ищут имущество, создают дискомфорт гражданину даже из-за тысячи сомов. Мы предлагаем упростить процесс: если долг признан всеми инстанциями, мы сразу снимаем деньги. Это, наоборот, комфортно для должника», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Долги иногда признаются вопреки желанию гражданина. Суд признал — и все, хотя человек не согласен. Как этот механизм заменяется? Автоначислением санкций? Хочешь — я сразу все спишу, даже тебя не уведомив? Это справедливо?

Гуля Кожокулова

«Там четко написано: признанные долги. Если Верховный суд признал, почему государство не может взыскать напрямую? Мы же хотим, чтобы гражданин не платил лишние проценты судебным исполнителям и не сталкивался с ограничениями при выезде за границу», — ответил глава ГНС.

Спор коснулся и банковской тайны. Депутат обвинила Налоговую службу в том, что решения принимаются кулуарно: «Почему вы решаете только с Нацбанком? Этот закон будет действовать на граждан, а не только на банки».

Нет никакой тайны. Это интересы государства. Мы всегда идем навстречу и упрощаем все процедуры.

Алмамбет Шыкмаматов

Перепалка завершилась без примирения: Гуля Кожокулова настаивала на том, что норма ущемляет права граждан, а глава Налоговой службы утверждал, что это «самый справедливый и эффективный» механизм.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344028/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ГНС назвал списание долгов со счетов налогоплательщиков защитой их прав
Логика самороспуска Жогорку Кенеша или принять неизбежное
Дастан Бекешев: Парламент готовится к самороспуску, кампания будет сокращенной
Торага Жогорку Кенеша отправился с официальным визитом в Таджикистан
Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
Подпольный цех по производству опасной автохимии нашли в Джалал-Абаде
Кто работает, а кто числится: топ-10 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва
ГНС запускает пилотный проект фискального ПО для ресторанов
На переименование Джалал-Абада потребуется 15 миллионов сомов
Гулшаркан Култаева подала заявление об уходе с должности члена Центризбиркома
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
16:35
Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Жогорку Кенеше Глава Налоговой службы и депутат устроили перепалку в Ж...
16:12
В Кыргызстане в донорской крови выявляют гепатиты В, С и ВИЧ
15:59
В Москве павильон «Кыргызстан» на ВДНХ за год посетили около 370 тысяч человек
15:45
Кыргызстанку, отбывавшую наказание в Китае, вернули на родину
15:25
Сроки поставки линейного ускорителя из Индии пока не известны — Минздрав КР