Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии передачи 150 автомобилей Главному управлению по обеспечения безопасности дорожного движения МВД. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что машины отечественного производства оснащены современными цифровыми технологиями: радиостанциями Hytera, GPS-навигацией и видеокамерами.
По словам Адылбека Касымалиева, обеспечение служб отечественным транспортом свидетельствует о росте экономического потенциала страны.
«Наша цель — вывести безопасность дорожного движения на новый уровень. Но одной техникой задачи не решить. Главная сила — это человек, сотрудник. Каждый водитель, видя вашу форму, вспоминает о дисциплине и законе. У вашей службы очень ответственная миссия», — подчеркнул он.
Также в рамках мероприятия в честь 35-летия службы спасения отмечены сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Семь спасателей, спасших человеческие жизни, и шестнадцать сотрудников МВД получили благодарность от имени кабмина.