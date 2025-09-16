Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии передачи 150 автомобилей Главному управлению по обеспечения безопасности дорожного движения МВД. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что машины отечественного производства оснащены современными цифровыми технологиями: радиостанциями Hytera, GPS-навигацией и видеокамерами.

Фото кабмина. Адылбек Касымалиев вручил ГУОБДД 150 авто: Главная сила — человек, не техника!

По словам Адылбека Касымалиева, обеспечение служб отечественным транспортом свидетельствует о росте экономического потенциала страны.

«Наша цель — вывести безопасность дорожного движения на новый уровень. Но одной техникой задачи не решить. Главная сила — это человек, сотрудник. Каждый водитель, видя вашу форму, вспоминает о дисциплине и законе. У вашей службы очень ответственная миссия», — подчеркнул он.

Председатель кабинета министров отметил, что в Бишкеке зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей, а с учетом транзита — порядка 700 тысяч, что делает работу сотрудников ГУОБДД особенно важной.

Также в рамках мероприятия в честь 35-летия службы спасения отмечены сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций. Семь спасателей, спасших человеческие жизни, и шестнадцать сотрудников МВД получили благодарность от имени кабмина.