Самороспуск Жогорку Кенеша сегодня прокомментировала депутат Чолпон Султанбекова.
Проведение президентских и парламентских выборов приблизительно в одни сроки создаст проблемы, к тому же между двумя важными выборными кампаниями должен быть интервал не менее года, сказала она журналистам.
По ее словам, обновленный закон о выборах готов, после того, как он будет принят, формирование состава парламента восьмого созыва пройдет по новым правилам.
Депутат добавила, что инициатива по изменению избирательной системы обсуждается в парламенте с момента принятия нового закона. В 2021 году, после начала работы седьмого созыва, 22 депутата покинули Жогорку Кенеш, а это тоже повлияло на необходимость изменения правил.
«Решение о самороспуске — наше, потому что мы думаем о будущем государства», — сказала она и отметила, что докладчик по этому вопросу пока не определен.
Напомним, документ от инициаторов самороспуска уже поступил в комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.