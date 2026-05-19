15:12
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Общество

В КР стартовала общенациональная программа по защите персональных данных

В КР стартовала масштабная общенациональная программа по защите персональных данных и кибергигиене для сотрудников сфер образования и здравоохранения, сообщает Госгентство по защите персональных данных КР.

По его данным, с 18 мая в городе Раззаков Лейлекского района Баткенской области и в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области стартовал масштабный образовательный проект, направленный на повышение цифровой грамотности в сфере защиты персональных данных и кибергигиены для работников образования и здравоохранения.

Проект проходит в формате масштабного «цифрового каравана», который последовательно посетит каждый регион страны. Специализированные тренинги охватят 100 процентов районов страны, включая самые отдаленные уголки республики.

В эпоху масштабной цифровизации государственных услуг (внедрение электронных дневников, электронных медицинских карт и баз данных) учителя и медицинские работники ежедневно оперируют массивами конфиденциальной информации. Будучи на «передовой» взаимодействия с населением, они имеют доступ к персональным данным детей, родителей и пациентов, что требует строгого соблюдения стандартов безопасности.

Проект направлен на обучение специалистов правилам кибергигиены, безопасной работе в сети и предотвращению утечек данных граждан. Особое внимание уделяется вопросам ответственности за несоблюдение установленных требований к защите персональных данных.

Уникальность данной инициативы заключается в ее полном региональном охвате. Кибербезопасность не должна ограничиваться только крупными городами — защищенность государственных систем напрямую зависит от цифровой грамотности каждого сотрудника в любом районном центре и айыл окмоту.

Программа тренингов включает в себя правовые основы защиты персональных данных и основы кибергигиены, представленные в интерактивном практическом формате.

Обучение включает:

- изучение нормативно-правовой базы в сфере защиты персональных данных;
- правила создания надежных паролей и настройки двухфакторной аутентификации на рабочих местах;
- практические кейсы по распознаванию интернет-мошенничества (фишинг, социальная инженерия).

Данная масштабная программа реализуется Госагентством по защите персональных данных при кабинете министров КР в тесном сотрудничестве с проектами Европейского союза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374444/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент одобрил законопроект о защите персональных данных
Защита персональных данных. В Кыргызстане проверят 150 госорганов
Эксперт оценил защитные элементы кыргызского сома как весьма высокие
В Кыргызстане за утечку персональных данных вводят штрафы до 120 тысяч сомов
Глава ГКНБ: Идет «чистка» кадров и прекратили проверки бизнеса
Кыргызстанцы не знают базовых мер защиты в Telegram и WhatsApp
Госагентство: Полной гарантии от утечек персональных данных не существует
В России планируют ввести запрет на входящие международные звонки
Для урегулирования проблем турецких предпринимателей создана рабочая группа
От различных форм насилия за девять месяцев в КР пострадали 444 ребенка
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
19 мая, вторник
15:05
Депутат Госдумы заявил, что экономика РФ «не выдержит длительной СВО» Депутат Госдумы заявил, что экономика РФ «не выдержит д...
15:04
В ЖК недовольны, что госорганы используют непонятные термины в законопроектах
15:02
Какой была мама Садыра Жапарова — воспоминания президента и родственников
14:47
В КР стартовала общенациональная программа по защите персональных данных
14:40
Доставленные из России вакцины бесплатно распределены по регионам Кыргызстана