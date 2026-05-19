В КР стартовала общенациональная программа по защите персональных данных

В КР стартовала масштабная общенациональная программа по защите персональных данных и кибергигиене для сотрудников сфер образования и здравоохранения, сообщает Госгентство по защите персональных данных КР.

По его данным, с 18 мая в городе Раззаков Лейлекского района Баткенской области и в селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области стартовал масштабный образовательный проект, направленный на повышение цифровой грамотности в сфере защиты персональных данных и кибергигиены для работников образования и здравоохранения.

Проект проходит в формате масштабного «цифрового каравана», который последовательно посетит каждый регион страны. Специализированные тренинги охватят 100 процентов районов страны, включая самые отдаленные уголки республики.

В эпоху масштабной цифровизации государственных услуг (внедрение электронных дневников, электронных медицинских карт и баз данных) учителя и медицинские работники ежедневно оперируют массивами конфиденциальной информации. Будучи на «передовой» взаимодействия с населением, они имеют доступ к персональным данным детей, родителей и пациентов, что требует строгого соблюдения стандартов безопасности.

Проект направлен на обучение специалистов правилам кибергигиены, безопасной работе в сети и предотвращению утечек данных граждан. Особое внимание уделяется вопросам ответственности за несоблюдение установленных требований к защите персональных данных.

Уникальность данной инициативы заключается в ее полном региональном охвате. Кибербезопасность не должна ограничиваться только крупными городами — защищенность государственных систем напрямую зависит от цифровой грамотности каждого сотрудника в любом районном центре и айыл окмоту.

Программа тренингов включает в себя правовые основы защиты персональных данных и основы кибергигиены, представленные в интерактивном практическом формате.

Обучение включает:

- изучение нормативно-правовой базы в сфере защиты персональных данных;

- правила создания надежных паролей и настройки двухфакторной аутентификации на рабочих местах;

- практические кейсы по распознаванию интернет-мошенничества (фишинг, социальная инженерия).

Данная масштабная программа реализуется Госагентством по защите персональных данных при кабинете министров КР в тесном сотрудничестве с проектами Европейского союза.