11:15
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Власть

Самороспуск. В профильный комитет ЖК поступил документ от инициаторов

В профильный комитет Жогорку Кенеша поступил документ от инициаторов самороспуска. Об этом сообщила председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Чолпон Султанбекова.

По ее словам, депутаты рассмотрят вопрос на следующей неделе — он будет вынесен на заседание парламента.

Читайте по теме
Самороспуск Жогорку Кенеша. Кто из депутатов поддержал инициативу

Ранее стало известно, кто подписал согласие на самороспуск законодательной ветви власти.

На прошлой неделе инициаторы организовали группу, которая озвучит предложение о самороспуске на ближайшем заседании парламента.

Напомним, согласно действующей Конституции Кыргызстана, решение о самороспуске Жогорку Кенеш принимает большинством голосов — не менее 2/3, или 60 депутатов, и только по инициативе 1/3 депутатов от общего числа членов парламента (30).

Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней. Если парламент самораспустится в сентябре или первой половине октября, то выборы могут состояться в ноябре текущего года. Избирателям предстоит определить состав восьмого созыва ЖК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343671/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Самороспуск Жогорку Кенеша. Кто из депутатов поддержал инициативу
Как выиграть выборы. Советы тем, кто хочет стать депутатом
Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься
Горкенеш Кербена самораспустится: депутаты четырежды не смогли выбрать мэра
В Джалал-Абаде городской кенеш объявил о самороспуске
Исхак Масалиев: 90 процентов депутатов не хотят слагать полномочия. И я тоже
Лидер «Онугуу-Прогресса» предлагает распустить парламент
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: В&nbsp;следующем году мы&nbsp;будем работать над развитием &laquo;Кара-Коя&raquo; Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя»
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Сбор подписей за&nbsp;самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты Сбор подписей за самороспуск Жогорку Кенеша начали депутаты
8&nbsp;тысяч пакистанцев не&nbsp;получали гражданство КР. Депутат извинился за&nbsp;свои слова 8 тысяч пакистанцев не получали гражданство КР. Депутат извинился за свои слова
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
16 сентября, вторник
11:15
Кыргызстан и Бахрейн утвердили соглашение об авиасообщении Кыргызстан и Бахрейн утвердили соглашение об авиасообще...
11:14
Дорога или туалет? Дастан Бекешев обратил внимание на проблемы школьников
11:09
Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в Кыргызстане
11:02
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
11:01
В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации о промышленных объектах